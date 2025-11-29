Notte di controlli | fioccano denunce multe e sequestri

Casertanews.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri dalla serata di ieri (28 novembre) alle prime ore di oggi: dieci le persone denunciate in stato di libertà per vari reati.In particolare, i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, insieme al personale della Compagnia di Marcianise, del Nil di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

notte controlli fioccano denunceNotte di controlli: fioccano denunce, multe e sequestri - Dieci persone deferite in stato di libertà per vari reati, 3 veicoli sequestrati, 9 contravvenzioni e sanzioni ad attività commerciali per 6500 euro ... Scrive casertanews.it

Controlli rafforzati. Gazzelle in giro fino a tarda notte - Ed è quello che la gente si aspettava dopo le numerose segnalazioni e denunce di questi giorni delle gesta di qualche ... Segnala lanazione.it

Notte di controlli sulle strade sarde: un arresto, denunce e sequestri per droga e armi - Nottata di controlli sulle strade della Sardegna da parte dei carabinieri, impegnati in una vasta operazione di prevenzione disposta dal Comando provinciale di Cagliari. Da unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Controlli Fioccano Denunce