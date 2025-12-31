Sergio Mattarella il discorso di fine anno | Ripugnante rifiutare la pace Nessun ostacolo è più forte della democrazia Giovani scegliete il vostro futuro

Nel suo discorso di fine anno, Sergio Mattarella sottolinea l’importanza della pace e della democrazia, invitando i giovani a scegliere il proprio futuro con responsabilità. Accanto a lui, sulla scrivania, si trovano la Costituzione aperta e una ragazza che emerge dalla prima pagina di un giornale del 2 giugno 1946, simbolo delle scelte storiche e dei valori fondamentali che guidano il nostro paese.

