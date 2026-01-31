Frontale tra auto a San Possidonio morto un bambino

Nel pomeriggio un bambino ha perso la vita in un frontale tra auto a San Possidonio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 all’incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari. I soccorsi sono intervenuti subito, ma non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa per le indagini della polizia.

Tragico incidente nel pomeriggio, poco prima delle 17, all'incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. A bordo di uno dei veicoli era presente una famiglia di origine cinese, tra cui un bambino purtroppo deceduto poco dopo lo.

