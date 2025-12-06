Incidente a Zibido San Giacomo morto un uomo nel frontale tra due auto

Un morto e quattro persone ferite e accompagnate in ospedale. È questo il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre a Zibido San Giacomo (Milano), lungo la Ss35.Incidente a Zibido San Giacomo: morto un uomoLa vittima è un uomo di 55 anni

