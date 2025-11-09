Frontale tra 2 auto ad Ossona un morto

22.10 Scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale 128 a Ossona, nel Milanese, dove un uomo di 80 anni, alla guida di una delle due autovettura, ha perso la vita sul colpo. Nella altra macchina viaggiava una famiglia: padre, madre e i loro quattro figli di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Sono stati portati tutti in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Compagnia di Magenta, oltre al Personale del 118. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it