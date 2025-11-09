Frontale tra 2 auto ad Ossona un morto
22.10 Scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale 128 a Ossona, nel Milanese, dove un uomo di 80 anni, alla guida di una delle due autovettura, ha perso la vita sul colpo. Nella altra macchina viaggiava una famiglia: padre, madre e i loro quattro figli di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Sono stati portati tutti in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Compagnia di Magenta, oltre al Personale del 118. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Frontale tra auto e camion, 20enne morto nel Novarese - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara, incidente frontale tra due auto e un furgone ad Argenta: morto Mauro Farina. Ferita una donna incinta - X Vai su X
Scontro frontale tra auto nel Milanese, morto un uomo - Scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale 128 a Ossona, nel Milanese, dove intorno alle 16. Scrive notizie.tiscali.it
Schianto frontale a Ossona (MI): morto un uomo. Una famiglia ferita - L'auto dell'uomo avrebbe invaso la corsia opposta. Segnala rainews.it
Terribile incidente a Ossona, scontro frontale, un morto e 6 feriti tra cui 4 bambini - Incidente gravissimo ad Ossona (Mi), un frontale provoca un morto e 6 feriti Un drammatico incidente è avvenuto domenica pomeriggio sulla Strada ... Segnala ilnotiziario.net