Frontale tra 2 auto ad Ossona un morto

Servizitelevideo.rai.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.10 Scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale 128 a Ossona, nel Milanese, dove un uomo di 80 anni, alla guida di una delle due autovettura, ha perso la vita sul colpo. Nella altra macchina viaggiava una famiglia: padre, madre e i loro quattro figli di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Sono stati portati tutti in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Compagnia di Magenta, oltre al Personale del 118. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

frontale 2 auto ossonaScontro frontale tra auto nel Milanese, morto un uomo - Scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale 128 a Ossona, nel Milanese, dove intorno alle 16. Scrive notizie.tiscali.it

frontale 2 auto ossonaSchianto frontale a Ossona (MI): morto un uomo. Una famiglia ferita - L'auto dell'uomo avrebbe invaso la corsia opposta. Segnala rainews.it

frontale 2 auto ossonaTerribile incidente a Ossona, scontro frontale, un morto e 6 feriti tra cui 4 bambini - Incidente gravissimo ad Ossona (Mi), un frontale provoca un morto e 6 feriti Un drammatico incidente è avvenuto domenica pomeriggio sulla Strada ... Segnala ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Frontale 2 Auto Ossona