Freddo polare in arrivo | temperature in picchiata sottozero anche in pianura
Oggi, la provincia di Brescia si presenta caratterizzata da nuvolosità diffusa e temperature in calo. Un fronte di freddo polare sta entrando nella regione, portando valori sottozero anche nelle aree pianeggianti. Le condizioni meteorologiche suggeriscono un clima rigido e stabile, con precipitazioni limitate. È consigliabile prepararsi adeguatamente alle basse temperature e alle possibili variazioni nelle condizioni del tempo durante la giornata.
La domenica di oggi si presenta con condizioni di nuvolosità diffusa su tutta la provincia di Brescia. Nel corso del pomeriggio non mancheranno precipitazioni sparse, generalmente di debole intensità, più frequenti tra la pedemontana e le zone prealpine. In serata il cielo resterà nuvoloso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
