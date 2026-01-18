Freddo polare in arrivo | temperature in picchiata sottozero anche in pianura

Oggi, la provincia di Brescia si presenta caratterizzata da nuvolosità diffusa e temperature in calo. Un fronte di freddo polare sta entrando nella regione, portando valori sottozero anche nelle aree pianeggianti. Le condizioni meteorologiche suggeriscono un clima rigido e stabile, con precipitazioni limitate. È consigliabile prepararsi adeguatamente alle basse temperature e alle possibili variazioni nelle condizioni del tempo durante la giornata.

