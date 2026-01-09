Bruno Mars si prepara a tornare con il suo quarto album,

A Bruno Mars piacciono il funk, il soul, l’R&B e gli anni ’70: su questo non ci sono dubbi. Il nuovo brano I Just Might e il suo colorato e dinamico videoclip, sono il giusto mix tra l’ eleganza classica del funk dei The Temptations e il groove allegro tendente al pop dei Redbone in Come and Get Your Love del 1974. n La produzione, curata insieme a D’Mile, gioca su groove incalzanti, bassline morbide e linee vocali sinuose, mettendo in risalto la voce calda e versatile di Mars. Dopo il successo di Silk Sonic (2021), il progetto con Anderson Paak, le aspettative per il ritorno solista di Bruno Mars sono altissime. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il brano anticipa il suo quarto disco, "The Romantic", in arrivo a febbraio, e il tour in giro per Nord America e Europa con tappa a Milano

