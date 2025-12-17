Via ai dehor dimezzati Un’altra polemica in Consiglio comunale

A Como si riaccende la discussione sui dehor, con la decisione di dimezzarli nel centro storico. La misura, adottata dall’Amministrazione comunale, ha sollevato nuove polemiche in Consiglio comunale, evidenziando tensioni tra amministratori e attività commerciali sulla regolamentazione degli spazi pubblici dedicati alla ristorazione.

L’ennesima polemica scoppiata a Como, in seguito a decisioni prese dal sindaco e dall’attuale Amministrazione, riguarda il regolamento comunale del centro storico, relativamente alle concessioni per l’occupazione di suolo da parte di pubblici esercizi. Regole che si abbattono su una città che negli ultimi anni ha registrato una veloce e importante crescita delle presenze turistiche, e allo stesso tempo di locali pubblici concentrati nelle aree più frequentate: bar, ristoranti e tavolini. Il regolamento che il Consiglio comunale voterà a gennaio, di fatto dimezza gli spazi attualmente a disposizione degli esercenti, stabilendo che la quota di suolo in concessione non potrà superare il doppio della superficie di somministrazione interna del locale, e non essere comunque superiore ai 90 metri quadri, che corrisponde alla metà del limite attuale. Ilgiorno.it

