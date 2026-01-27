Maltempo oltre 1500 gli sfollati a Niscemi per la grande frana
L’emergenza a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato oltre 1500 persone ad evacuare le proprie abitazioni a causa di una grave frana causata dal maltempo. La situazione richiede interventi tempestivi per la tutela della popolazione e per la messa in sicurezza dell’area.
Oltre 1500 gli sfollati a Niscemi per la grande frana che ha sconvolto la cittadina in provincia di Caltanissetta. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondimenti su Niscemi Provincia
La frana di Niscemi, gli sfollati sono 1500. Il sindaco: "Una tragedia, ma restiamo calmi": Oggi sopralluogo di Schifani, Ciciliano e Cocina
Il sopralluogo di figure istituzionali a Niscemi evidenzia l'impegno nella gestione della frana che ha costretto circa 1.
Niscemi, un migliaio gli sfollati per la frana
A Niscemi, in Sicilia, prosegue l'emergenza legata alla frana che ha coinvolto alcune aree della città.
Maltempo, oltre 1500 gli sfollati a Niscemi per la grande frana
Ultime notizie su Niscemi Provincia
Argomenti discussi: Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo al Sud, lunedì in Cdm stato d'emergenza e prime risorse; Dopo la devastazione del ciclone Harry il Cdm stanzia 100 milioni; Maltempo al Sud, raffiche fino a 100 km/h, onde fino a 7 metri. Allerta rossa in Sardegna. Timori in Sicilia per la burrasca in arrivo.
Maltempo, si allarga il fronte della frana a Niscemi: saliti a 1.500 gli sfollatiMusumeci: Saliti a 1.500 gli sfollati per la frana di Niscemi È salito a 1.500 unità il numero degli abitanti di Niscemi coinvolti nella cosiddetta zona rossa della frana che da oltre 24 ore tiene ... msn.com
Frana impressionante rischia di inghiottire Niscemi: sono oltre 1500 gli sfollati, scuole chiuseUna spaccatura di 4 chilometri lungo la strada provinciale 10 ha lasciato decine di abitazioni in bilico su un baratro di 25 metri ... quotidiano.net
#Ortaggi in tensione al Sud: zucchine oltre i 3 €/kg Maltempo e freddo in #Sicilia riducono l’offerta e spingono i listini. Al Mercato ortofrutticolo di Vittoria zucchine sopra i 3 euro/kg, peperoni fino a 2,50 €/kg e melanzane intorno ai 2,50 €/kg. In rialzo anche i po - facebook.com facebook
Maltempo, in Sardegna oltre 200 milioni di danni in 112 comuni. Incontro tra Regione, protezione civile e sindaci #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.