Maltempo, oltre 1500 gli sfollati a Niscemi per la grande frana

L’emergenza a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato oltre 1500 persone ad evacuare le proprie abitazioni a causa di una grave frana causata dal maltempo. La situazione richiede interventi tempestivi per la tutela della popolazione e per la messa in sicurezza dell’area.

La frana di Niscemi, gli sfollati sono 1500. Il sindaco: "Una tragedia, ma restiamo calmi": Oggi sopralluogo di Schifani, Ciciliano e Cocina

Niscemi, un migliaio gli sfollati per la frana

A Niscemi, in Sicilia, prosegue l'emergenza legata alla frana che ha coinvolto alcune aree della città.

Maltempo, si allarga il fronte della frana a Niscemi: saliti a 1.500 gli sfollatiMusumeci: Saliti a 1.500 gli sfollati per la frana di Niscemi È salito a 1.500 unità il numero degli abitanti di Niscemi coinvolti nella cosiddetta zona rossa della frana che da oltre 24 ore tiene ... msn.com

maltempo oltre 1500 gliFrana impressionante rischia di inghiottire Niscemi: sono oltre 1500 gli sfollati, scuole chiuseUna spaccatura di 4 chilometri lungo la strada provinciale 10 ha lasciato decine di abitazioni in bilico su un baratro di 25 metri ... quotidiano.net

