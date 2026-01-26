niscemi un migliaio gli sfollati per la frana

A Niscemi, in Sicilia, prosegue l'emergenza legata alla frana che ha coinvolto alcune aree della città. La Protezione Civile ha evacuato circa un migliaio di persone per motivi di sicurezza. Le autorità monitorano attentamente la situazione, che rimane sotto osservazione per garantire l’incolumità dei cittadini e valutare eventuali interventi aggiuntivi.

A Niscemi, in Sicilia desta ancora preoccupazione la frana in movimento. Circa un migliaio le persone evacuate dalla Protezione Civile. Problemi anche per la viabilità. Niscemi, le parole di Ciciliano. “Gli sfollati a Niscemi stanno aumentando perché la frana non è ferma, quindi mano a mano che continua il fronte di frana entra dentro la città e diventa sempre più importante aumentare il numero degli evacuati”. A spiegarlo è Fabio Ciciliano, capodipartimento della protezione civile, che conferma il numero di sfollati già comunicato dal sindaco questa mattina, “un migliaio”, osservando però che “in queste ore potrebbero aggiungersene altri”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Approfondimenti su niscemi migliaio

Ultime notizie su niscemi migliaio

