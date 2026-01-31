Frana al Ciglioto di Camerota | strada chiusa al via le verifiche

Questa mattina la strada provinciale 66 del Ciglioto a Camerota è stata chiusa al traffico dopo una nuova frana. Il Comune ha deciso di bloccare il transito in attesa di verifiche tecniche e di interventi di sicurezza. La strada, che collega le zone interne del Cilento, resta interdetta fino a quando non saranno completate le ispezioni e gli interventi di messa in sicurezza. La frana si aggiunge a un episodio simile verificatosi di recente in questa zona, preoccupando gli abitanti e le autorità locali.

Ennesima frana in Cilento: è la volta della Provinciale 66 del Ciglioto, a Camerota. Il Comune, dunque, ha disposto la chiusura al traffico dell'arteria, attraverso un'ordinanza sindacale, in attesa delle necessarie verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza.

