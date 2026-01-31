frana a niscemi sindaco massimiliano conti attacca sui fondi per il crollo del 1997 arrivati a dicembre 2025

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, si sfoga sui ritardi dei fondi arrivati solo a dicembre 2025, anche se la frana si muove da anni. Conti dice di aver chiesto i soldi

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ribadisce la totale assenza di “inadempienze” da parte del Comune in relazione alla frana che ha costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Anzi, il primo cittadino ascrive le responsabilità dello smottamento al ritardo dei fondi statali. “Abbiamo ottenuto i fondi della frana del 1997, quelli della seconda e terza fase, soltanto nel dicembre del 2025, cioè 28 anni dopo”. I fondi per la frana di Niscemi arrivati 28 anni dopo Le azioni del Comune di Niscemi L'inchiesta sulla frana di Niscemi, a che punto siamo La frana avanza, possibile estensione della zona rossa I fondi per la frana di Niscemi arrivati 28 anni dopo “Abbiamo richiesto i fondi il 18 ottobre di ogni santo anno“, ha tuonato il sindaco di Niscemi riferendosi all’invio di istanze formali agli enti regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

