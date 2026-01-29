Niscemi Musumeci accusa | La frana del 1997 è stata sottovalutata Bonelli lo attacca | Si dimetta
In mattinata, a Niscemi, la polemica sulla frana del 1997 si riaccende. Musumeci accusa le vecchie amministrazioni di aver sottovalutato il rischio, mentre Bonelli gli chiede di dimettersi. Intanto, i partiti di maggioranza e opposizione chiedono un’udienza urgente a Meloni per discutere del ciclone Harry e della situazione della frana. La questione rimane calda, con schieramenti contrapposti che si accusano a vicenda.
Pd, Avs, Italia Viva e M5s chiedono un'informativa urgente a Meloni sul ciclone Harry e la frana di Niscemi. Bonelli vuole la testa di Musumeci. Che a sua volta se la prende col Comune. Il cui sindaco, Massimiliano Conti, dice di aver inviato per tempo tutta la documentazione agli uffici.🔗 Leggi su Today.it
Frana Niscemi, Musumeci protesta e Vianello lo attacca: "Ministro da 3 anni, è stato presidente della Sicilia"
La frana di Niscemi ha scatenato le polemiche.
Giorgia Meloni in visita a Niscemi: “Non si ripeterà quanto accaduto con la frana del 1997”
Questa mattina, la premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, il paese colpito dalla frana domenica scorsa.
Argomenti discussi: Frana Niscemi, l'allarme della Protezione civile: L'intera collina sta franando; Niscemi, La Vardera: Del rischio frana si sapeva dal 2019, Musumeci sapeva; Dramma Niscemi: procura di Gela apre inchiesta per disastro colposo; Frana Niscemi, Mario Tozzi accusa i politici e attacca il Ponte sullo Stretto: Continuiamo a divorare suolo.
Frana a Niscemi, oltre 1.300 sfollati: Musumeci propone un’indagine amministrativaMentre la frana non si è ancora fermata, Musumeci ha annunciato «la sospensione del pagamento delle rate di mutuo». Tajani: «l’Italia chiederà l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà» ... panorama.it
Niscemi, la frana non si ferma. Le opposizioni: «Musumeci si dimetta e Meloni riferisca in aula»Nel paese siciliano la collina continua a franare: 1.309 gli sfollati e oltre 300 interventi dei vigili del fuoco. Il capo della Protezione civile Ciciliano: «Movimento franoso più grande che nel Vajo ... editorialedomani.it
Dirottare i soldi del ponte dello Stretto per affrontare le conseguenze del ciclone Harry e della Frana di Niscemi «Sono argomenti da caffè», taglia corto a Rtl 102.5, il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci. «Sottrarre soldi a una delle più grandi infrast - facebook.com facebook
#TG2000 - #Niscemi, #Meloni: provvedimenti immediati. #Musumeci blocca mutui #29gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Harry #Sicilia #Schifani #ProtezioneCivile #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com
