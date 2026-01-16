Bus crashes into building in South Korea several feared injured media reports

Un bus si è schiantato contro un edificio a Seoul, in Corea del Sud, causando preoccupazioni per le persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero feriti tra i presenti, anche se il numero esatto non è ancora stato confermato. Le autorità stanno intervenendo sul luogo per gestire la situazione e fornire aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

SEOUL, Jan 16 (Reuters) - A bus crashed into a building in South Korea’s capital Seoul on Friday and several people are feared injured, including one believed to be in a serious condition, YTN TV and Yonhap news agency reported. YTN TV footage showed a stationary full-size passenger bus with its front crashed into what appeared to be glass facade of a large building, apparently after driving over a wide section of a pedestrian sidewalk. 🔗 Leggi su Internazionale.it Leggi anche: North Korea’s Kim Yo Jong urges South Korea to investigate drone incidents Leggi anche: Italian PM Meloni to visit South Korea for summit with President Lee Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Several injured as bus crashes into building in South Korea - A ?bus crashed into a ?building in South Korea’s capital Seoul on Friday and ?several people are feared injured, including one believed to be in a serious ... english.alarabiya.net

I Found a Bug: Completing Daily Missions Gives [UNLIMITED] Achievement Points!

KISS FROM THE PAST !!!! KISS Crashes Milan Fashion Week at John Varvatos Show - Fall/Winter 2014 MILANO inverno 2014, una serata di moda con i KISS !!!! Gene Simmons ha sfoggiato la sua inconfondibile idiosincrasia durante la presentazione dell facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.