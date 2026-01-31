FOTO Paura nella zona alta di Benevento | due vetture bruciate nessuna ipotesi esclusa

Tempo di lettura: < 1 minuto Due auto completamente distrutte dalle fiamme nel corso della notte. Una Fiat Multipla e una Citroën C3, parcheggiate l'una accanto all'altra in via Matilde Serao, nella zona alta del quartiere Pacevecchia, sono andate a fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Le vetture appartenevano a due proprietari diversi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio evitando il coinvolgimento di altri veicoli o strutture, insieme ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulle cause del rogo.

