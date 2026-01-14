Ricerche della 22enne | nessuna ipotesi al momento viene esclusa

Sono passati otto giorni dalla scomparsa di Annabella Martinelli, una studentessa di Giurisprudenza di 22 anni residente a Padova e iscritta a Bologna. Al momento, le ricerche non hanno escluso alcuna ipotesi e le autorità continuano a indagare per trovare informazioni utili al suo ritrovamento. La famiglia e le forze dell'ordine invitano chiunque abbia notizie a collaborare.

Sono trascorsi otto giorni da quando il 6 gennaio Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza a Bologna, ma residente a Padova è uscita di casa e ha fatto perdere le proprie tracce. Oggi 14 gennaio il procuratore della Repubblica di Padova Angeloantonio Racanelli ha autorizzato.

