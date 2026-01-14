Ricerche della 22enne | nessuna ipotesi al momento viene esclusa

Sono passati otto giorni dalla scomparsa di Annabella Martinelli, una studentessa di Giurisprudenza di 22 anni residente a Padova e iscritta a Bologna. Al momento, le ricerche non hanno escluso alcuna ipotesi e le autorità continuano a indagare per trovare informazioni utili al suo ritrovamento. La famiglia e le forze dell'ordine invitano chiunque abbia notizie a collaborare.

Sono trascorsi otto giorni da quando il 6 gennaio Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza a Bologna, ma residente a Padova è uscita di casa e ha fatto perdere le proprie tracce. Oggi 14 gennaio il procuratore della Repubblica di Padova Angeloantonio Racanelli ha autorizzato. Coniugi trovati morti in casa a Firenze, ferite da taglio: al momento non viene esclusa nessuna ipotesi Madre e figlia morte a Campobasso, dai funghi al veleno nessuna ipotesi esclusa RICERCHE | Nessuna notizia di Annabella, tutte le ipotesi al vaglio. Continuano le ricerche; Continuano le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa di Teolo scomparsa il 6 gennaio; Mondo universitario e social, si cercano tracce di Annabella; Scomparsa 22enne padovana da 5 giorni, ricerche sui Colli Euganei. Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: continuano sui Colli Euganei le ricerche della 22enne scomparsa nel nulla - Questa è l'ipotesi di reato che ha permesso alla Procura di Padova di aprire un fascicolo e ai carabinieri di poter indagare a tutto ...

Il mistero di Annabella: i 25 chilometri in bici, i due cartoni della pizza, le ricerche sui Colli e la pista del “passaggio” - Il momento difficile in università e la relazione finita con un ragazzo: tutte le tracce. ilrestodelcarlino.it

MISTERO ANNABELLA Annabella Martinelli, ritrovata la bicicletta ma della 22enne nessuna traccia - PADOVA – Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Padova di cui non si hanno più notizie dal giorno dell’Epifania. statoquotidiano.it

Annabella Martinelli scomparsa, indagine per sequestro di persona e punti oscuri che restano Proseguono senza sosta le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa l’8 gennaio. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per sequestro di pers facebook

#Padova, proseguono a Teolo le ricerche della 22enne scomparsa il 7 gennaio. In campo 15 unità #vigilidelfuoco con cinofili, droni ed elicottero. Esito al momento negativo [ #13gennaio 19:00] x.com

