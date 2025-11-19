La Lega accelera sull' Autonomia ma Forza Italia frena | Percorso è ancora lungo Le pre-intese non sono impegni giuridici

La Lega accelera sull'Autonomia differenziata e lancia la volata finale alla candidatura di Alberto Stefani in Veneto. Nelle scorse ore il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli ha firmato una serie di pre-intese con alcune Regioni su diverse materie. Uno di questi accordi è stato. 🔗 Leggi su Today.it

Pre-intese col #Veneto su quattro materie: la #Lombardia accelera sul fronte #autonomia sotto la spinta della #Lega - facebook.com Vai su Facebook

GOVERNO VERSO UN COMMISSARIO PER LA NUOVA GALLERIA DI MARATEA - Nel testo della Legge di bilancio spunta emendamento della Lega per accelerare l’opera dopo i danni causati dalla frana del 2022 - lecronachelucane.it/2025/11/15/gov… Vai su X

La Lega accelera sull'Autonomia ma Forza Italia frena: "Percorso è ancora lungo. Le pre-intese non sono impegni giuridici" - "Il nostro obiettivo è quello di rafforzare la coesione nazionale e diminuire le distanze che ci sono tra Nord e Sud del Paese", spiega a Today. Secondo today.it

Salvini frena su Zaia mentre la Lega esplode sull’autonomia a ridosso del voto che può ribaltare i rapporti di forza nel centrodestra - Il governatore veneto resta al centro delle tensioni interne, Calderoli accelera sulle preintese e Vannacci viene isolato mentre la campagna elettorale entra nelle ore più delicate ... Segnala giornalelavoce.it

Autonomia, firmata la pre-intesa per il Veneto tra Calderoli e Zaia. Ma subito Cirielli entra a gamba tesa - Il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia hanno firmato la pre- Secondo affaritaliani.it