Corre la Sei Giorni con una parrucca | Ma chi è? E' una medaglia olimpica lo ha fatto per scommessa

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Sei Giorni di Gand, appuntamento clou per il ciclismo su pista, il 4 volte mondiale e oro olimpico Benjamin Thomas ha corso indossando una vistosa parrucca, sorprendendo e divertendo tutti: "Il mio meccanico mi ha sfidato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

