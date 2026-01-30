Niscemi Svimez | usare subito 1,2 miliardi di fondi Fsc per interventi
L’associazione Svimez chiede di usare subito i 1,2 miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione per intervenire a Niscemi. Dopo la frana che ha colpito la zona, i fondi devono essere impiegati rapidamente per realizzare interventi strutturali. La priorità è definire subito un programma, senza perdere tempo, e mettere in campo risorse che aiutino a ridurre il rischio e adattarsi ai cambiamenti climatici.
L’associazione chiede di definire rapidamente un programma di interventi strutturali dopo la frana, mobilitando le risorse del Fondo sviluppo e coesione della Regione siciliana destinate a rischio e adattamento climatico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondimenti su Niscemi Svimez
Salvini in volo sul Messinese, i siciliani a terra tra frane, cicloni e miliardi “fantasma”: scontro aperto sui fondi Fsc
Matteo Salvini vola sul Messinese domani mattina.
«A Niscemi l'intera collina sta franando»: allarme della Protezione Civile, 1.500 sfollati. Schlein: «Usare i fondi stanziati sul Ponte»
La situazione a Niscemi è critica a causa di una frana che coinvolge l’intera collina, portando allo sfollamento di circa 1.
Una "indagine amministrativa" per valutare perchè dopo la frana del 1997 a Niscemi non si è intervenuti. E' l'iniziativa a cui pensa il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e che oggi proporrà al Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato lui stesso inter - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.