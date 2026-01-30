Niscemi Svimez | usare subito 1,2 miliardi di fondi Fsc per interventi

L’associazione Svimez chiede di usare subito i 1,2 miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione per intervenire a Niscemi. Dopo la frana che ha colpito la zona, i fondi devono essere impiegati rapidamente per realizzare interventi strutturali. La priorità è definire subito un programma, senza perdere tempo, e mettere in campo risorse che aiutino a ridurre il rischio e adattarsi ai cambiamenti climatici.

