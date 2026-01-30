Niscemi Svimez | usare subito 1,2 miliardi di fondi Fsc per interventi

Da tgcom24.mediaset.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Svimez chiede di usare subito i 1,2 miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione per intervenire a Niscemi. Dopo la frana che ha colpito la zona, i fondi devono essere impiegati rapidamente per realizzare interventi strutturali. La priorità è definire subito un programma, senza perdere tempo, e mettere in campo risorse che aiutino a ridurre il rischio e adattarsi ai cambiamenti climatici.

L’associazione chiede di definire rapidamente un programma di interventi strutturali dopo la frana, mobilitando le risorse del Fondo sviluppo e coesione della Regione siciliana destinate a rischio e adattamento climatico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

niscemi svimez usare subito 12 miliardi di fondi fsc per interventi

© Tgcom24.mediaset.it - Niscemi, Svimez: usare subito 1,2 miliardi di fondi Fsc per interventi

Approfondimenti su Niscemi Svimez

Salvini in volo sul Messinese, i siciliani a terra tra frane, cicloni e miliardi “fantasma”: scontro aperto sui fondi Fsc

Matteo Salvini vola sul Messinese domani mattina.

«A Niscemi l'intera collina sta franando»: allarme della Protezione Civile, 1.500 sfollati. Schlein: «Usare i fondi stanziati sul Ponte»

La situazione a Niscemi è critica a causa di una frana che coinvolge l’intera collina, portando allo sfollamento di circa 1.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.