Fonderie Assisi il Comitato replica alle rassicurazioni dell' azienda | Il rispetto dei limiti non implica l' assenza dei rischi

Il Comitato di via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli replica alle rassicurazioni delle Fonderie di Assisi. Secondo il gruppo, rispettare i limiti normativi non vuol dire che la zona sia completamente al sicuro. La nota del Comitato sottolinea che ci sono sempre rischi nascosti, anche quando i valori di inquinamento sono sotto i limiti stabiliti dalla legge. La polemica continua, mentre le Fonderie continuano a sostenere di rispettare le norme ambientali.

"Il rispetto dei limiti normativi non implica automaticamente l'assenza di rischi". Così si apre la nota diffusa dal Comitato di via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli Assisi a margine delle rassicurazioni delle Fonderie di Assisi sui valori di inquinamento della zona.

