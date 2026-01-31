Fonderie di Assisi | Azienda sicura non ci sono pericoli

Le Fonderie di Assisi garantiscono che non ci sono rischi per i residenti e i lavoratori. L’azienda afferma di aver rispettato tutti i limiti ambientali, sia all’interno dello stabilimento che nell’area circostante. La comunicazione arriva dopo le preoccupazioni di qualche residente sulla qualità dell’aria e sulla sicurezza. L’azienda assicura che le procedure sono sotto controllo e che non ci sono pericoli.

S. MARIA DEGLI ANGELI - Fonderie di Assisi rilanciano: nessun pericolo per abitanti e lavoratori, valori ambientali ampiamente entro i limiti sia nello stabilimento che nel territorio circostante. "I risultati di uno studio finanziato da Inail - evidenzia FA - dimostrano che un’attività industriale sottoposta a controlli rigorosi e a un percorso continuo di miglioramento può operare nel rispetto dell’ambiente e della salute, garantendo benessere, lavoro e sviluppo". La ricerca ha analizzato le condizioni ambientali e biologiche in relazione ad alcune attività svolte nel comparto della lavorazione dei metalli e nella produzione delle ceramiche artistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

