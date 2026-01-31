Folla silenziosa ad Anguillara per i funerali dei genitori di Carlomagno VIDEO

Oggi ad Anguillara Sabazia si è tenuto il funerale dei genitori di Claudio Carlomagno. La piazza era silenziosa e piena di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto in modo discreto, senza parole, in segno di rispetto per la famiglia coinvolta in questa drammatica vicenda.

AGI - Lutto cittadino oggi ad Anguillara Sabazia per i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, il 44enne in carcere a Civitavecchia dal 18 gennaio con l'accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo. Il sindaco Angelo Pizzigallo ha disposto che le bandiere restino a mezz'asta e ha sospeso le manifestazioni pubbliche nella località sul lago di Bracciano, in provincia di Roma. Una settimana fa, il 24 gennaio, l'imprenditore 68enne Pasquale Carlomagno e la 65enne ex assessora comunale Maria Messenio erano stati trovati morti impiccati nella loro villetta. Il sindaco di Anguillara: tragedia che ferisce l'intera città.

