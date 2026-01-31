Folla silenziosa ad Anguillara per i funerali dei genitori di Carlomagno VIDEO

Oggi ad Anguillara Sabazia si è tenuto il funerale dei genitori di Claudio Carlomagno. La piazza era silenziosa e piena di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto in modo discreto, senza parole, in segno di rispetto per la famiglia coinvolta in questa drammatica vicenda.

AGI - Lutto cittadino oggi ad  Anguillara Sabazia  per i  funerali   dei genitori di  Claudio Carlomagno, il 44enne in carcere a Civitavecchia dal 18 gennaio con l'accusa di aver ucciso la moglie  Federica Torzullo. Il sindaco  Angelo Pizzigallo  ha disposto che le bandiere restino a mezz'asta e ha sospeso le  manifestazioni pubbliche  nella località sul  lago di Bracciano, in provincia di Roma. Una settimana fa, il 24 gennaio, l'imprenditore 68enne  Pasquale Carlomagno  e la 65enne ex assessora comunale  Maria Messenio  erano stati trovati  morti impiccati  nella loro villetta. Il sindaco di Anguillara: tragedia che ferisce l'intera città. 🔗 Leggi su Agi.it

