Lutto cittadino ad Anguillara per i funerali dei genitori di Carlomagno | Ferita dell'intera comunità

Ad Anguillara Sabazia si sono svolti oggi i funerali dei genitori di Carlomagno, un momento di grande dolore per tutta la comunità. Il sindaco ha dichiarato lutto cittadino, e la gente si è fermata per rendere omaggio ai due anziani, ricordando la loro lunga vita e il legame con il paese. La cerimonia si è svolta in modo sobrio, con molti cittadini che si sono stretti intorno alla famiglia. Anguillara si è unita nel lutto, condividendo il dolore di questa perdita.

"Anguillara Sabazia si ferma, riflette, si stringe e ricorda", le parole del sindaco che ha proclamato lutto cittadino il giorno dei funerali dei genitori di Carlomagno.

