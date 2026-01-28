Femminicidio Federica Torzullo domani ad Anguillara i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno

Domani ad Anguillara si terranno i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio. Sono passati quasi sette giorni dal loro doppio suicidio, e ora la comunità si prepara per rendere l’ultimo saluto. La famiglia e gli amici si stringono intorno al dolore, mentre ancora si cerca di capire cosa abbia portato a questa tragedia.

Claudio Carlomagno ha appreso da poco della tragica morte dei genitori, avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio.

Nella località di Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, entrambi di 65 anni, sono stati trovati deceduti nella loro abitazione.

