Flavio Giurato | Il console generale? L'ultimo album in italiano A Corsi ho detto | non farti spremere del sistema

Flavio Giurato è uno dei segreti meglio custoditi del cantautorato italiano. Troppo custoditi. È uscito con l'ottavo album "Il console generale" che potrebbe essere l'ultimo in italiano: "È pronto l'album in inglese e poi un western". Nell'intervista a Fanpage racconta dello stare fuori dal sistema, di Lucio Corsi e di suo fratello Luca Giurato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Flavio Giurato

Flavio Giurato torna a parlare del suo nuovo album, “Il console generale”, che potrebbe essere il suo ultimo in italiano.

Daniele Dal Moro rompe il silenzio e svela i retroscena dietro i messaggi ambigui di Signorini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Flavio Giurato

Argomenti discussi: Flavio Giurato: Il console generale? L'ultimo album in italiano. A Corsi ho detto: non diventare parte del sistema; Flavio Giurato in concerto - Il console generale Tour; Flavio Giurato al Folkclub: Io, il console e Giulio Cesare; Flavio Giurato al Folkclub: Io, il console e Giulio Cesare.

Flavio Giurato: Il console generale? L’ultimo album in italiano. A Corsi ho detto: non diventare parte del sistemaFlavio Giurato è uno dei segreti meglio custoditi del cantautorato italiano. Troppo custoditi. È uscito con l’ottavo album Il console generale che potrebbe essere l’ultimo in italiano: È pronto ... fanpage.it

Flavio Giurato al Folkclub: Io, il console e Giulio CesareL’artista sabato in concerto. Il titolo dell’album allude a mio padre però io descrivo un personaggio di fantasia. Sono contento che Lucio Corsi abbia ... torino.repubblica.it

Consigliati da The Buzz questa settimana: Earth al TPO, Rai Tateishi e YPY al DAS, Vladimir Ivkovic al Freakout, Flavio Giurato al Covo, Carlo Atti al Camera Jazz & Music Club, Chiara Zaccaria e Pick N' Bow per Take A Train fra ExDynamo e Cellulosa - facebook.com facebook