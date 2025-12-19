Daniele Dal Moro | Messaggi ambigui da Signorini Ma non ce l'ho con lui è la punta dell'icerberg del sistema
Daniele Dal Moro rompe il silenzio e svela i retroscena dietro i messaggi ambigui di Signorini. In un’intervista esclusiva, il concorrente del GF Vip spiega perché ha condiviso una chat con il conduttore e mette in luce le dinamiche più profonde del sistema che si cela dietro le quinte dello show. Un approfondimento che fa luce su una vicenda che sta scuotendo il mondo dello spettacolo.
Daniele Dal Moro svela a Fanpage.it perché ha condiviso una chat con Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram dopo il caso sui messaggi inviati agli ex concorrenti del GF Vip. Tra loro si era instaurato un rapporto di amicizia prima che lui entrasse come concorrente al GF Vip: "Faceva il provolone, ma con me non poteva spingersi oltre". 🔗 Leggi su Fanpage.it
