Flavio Giurato | Il console generale? L'ultimo album in italiano A Corsi ho detto | non diventare parte del sistema
Flavio Giurato torna a parlare del suo nuovo album, “Il console generale”, che potrebbe essere il suo ultimo in italiano. Il cantautore romano spiega di aver detto a Corsi di non entrare nel sistema e rivela di essere già al lavoro su un album in inglese e su un progetto western. Tra silenzi e parole, Giurato si conferma uno dei segreti più nascosti della musica italiana.
Flavio Giurato è uno dei segreti meglio custoditi del cantautorato italiano. Troppo custoditi. È uscito con l'ottavo album "Il console generale" che potrebbe essere l'ultimo in italiano: "È pronto l'album in inglese e poi un western". Nell'intervista a Fanpage racconta dello stare fuori dal sistema, di Lucio Corsi e di suo fratello Luca Giurato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Flavio Giurato in concerto - Il console generale Tour; Flavio Giurato al Folkclub: Io, il console e Giulio Cesare; Flavio Giurato al Folkclub: Io, il console e Giulio Cesare; Incido i brani a memoria il baseball mi ha tolto l’ansia.
Flavio Giurato al Folkclub: Io, il console e Giulio CesareL’artista sabato in concerto. Il titolo dell’album allude a mio padre però io descrivo un personaggio di fantasia. Sono contento che Lucio Corsi abbia ... torino.repubblica.it
Flavio Giurato in concerto - Il console generale TourLunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21.00, il Circolo Arci Bellezza di Milano (via Bellezza 16a) ospita Flavio Giurato in concerto, nell'ambito del tour dedicato al nuovo album Il console generale. mentelocale.it
Flavio Giurato, sabato in concerto al Folk Club notiziepiemonte.it/index.php/temp… x.com
Consigliati da The Buzz questa settimana: Earth al TPO, Rai Tateishi e YPY al DAS, Vladimir Ivkovic al Freakout, Flavio Giurato al Covo, Carlo Atti al Camera Jazz & Music Club, Chiara Zaccaria e Pick N' Bow per Take A Train fra ExDynamo e Cellulosa - facebook.com facebook
