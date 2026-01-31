Flaminia riaperta risposta rapida per i cittadini | ora al lavoro per soluzione strutturale

La strada statale 3 “Flaminia” è stata riaperta nel tratto di Strettura a Spoleto. Dopo giorni di lavori e preoccupazioni, ora il transito riprende, offrendo di nuovo un collegamento tra Spoleto e Terni. Le autorità hanno risposto rapidamente alla situazione, ma si lavora già alla soluzione definitiva per evitare altri smottamenti in futuro.

Transito ancora a senso unico alternato per consentire ad Anas l’ultimazione dei lavori, la Regione Umbria: “Segnale importante per un territorio che ha bisogno di collegamenti affidabili e di risposte rapide” È stato riattivato il transito sulla strada statale 3 “Flaminia” nel tratto di Strettura del comune di Spoleto, interessato dallo smottamento che nei giorni scorsi aveva determinato la chiusura della principale direttrice tra Spoleto e Terni. La riapertura, comunicata da Anas, avviene dopo le prime operazioni di messa in sicurezza del versante. Nel dettaglio, Anas riferisce che sono stati rimossi terra, vegetazione e materiale roccioso instabile e che è stato demolito un masso reso pericolante dallo scivolamento del terreno.🔗 Leggi su Ternitoday.it

