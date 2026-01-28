Spoleto frana a Strettura | chiusa la Flaminia Tecnici Anas al lavoro

Da perugiatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, la strada statale 3 Flaminia a Spoleto è stata chiusa in entrambe le direzioni. Una frana si è verificata in zona Strettura, al km 112, e ha costretto le autorità a mettere in sicurezza la carreggiata. I tecnici di Anas sono già sul posto e lavorano per rimuovere il materiale e riaprire la strada il prima possibile. Per ora, chi deve passare da quella zona deve trovare percorsi alternativi.

La statale è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. Non si segnalano veicoli coinvolti Anas comunica che la strada statale 3 Flaminia è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in zona Strettura, al km 112, nel comune di Spoleto, a causa di una frana. Lo smottamento, causato dalle intense precipitazioni di queste ore, ha interessato la strada sottostante alla scarpata, richiedendo l'intervento dei tecnici Anas per ripristinare la circolazione e liberare l'area dai detriti. Sul posto anche la polizia stradale. Non sarebbe rimasto coinvolto nessun veicolo. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto tra lo svincolo di Pompagnano e l’innesto sulla SS675 “Umbro Laziale” a Terni.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Spoleto Frana

La strada si allaga e viene chiusa: tecnici al lavoro

A Caponago, in via Roma all'incrocio con via De Gasperi, si è verificato un allagamento causato da un guasto alla rete idrica.

Frana ad Arenzano, Aurealia chiusa per i detriti: squadre Anas all’opera per liberare la strada

Una frana si è verificata ad Arenzano, sulla statale Aurelia in località Pizzo, causando il distacco di massi sulla carreggiata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Spoleto Frana

Frana sulla Flaminia: scatta chiusura tra Spoleto e Ternidi Chia.Fa. Frana sulla Flaminia e scatta la chiusura tra Spoleto e Terni. Lo smottamento si è verificato all’altezza di Strettura (Spoleto) e ha costretto Anas alla chiusura temporanea della statale ... umbria24.it

spoleto frana a stretturaFlaminia temporaneamente chiusa per frana in prossimità della frazione di StretturaA causa di una frana, la strada statale Flaminia è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità della frazione di Strettura (km 112) nel comune di Spoleto. Sul posto sono interv ... corrieredellumbria.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.