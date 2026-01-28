Spoleto frana a Strettura | chiusa la Flaminia Tecnici Anas al lavoro

Questa mattina, la strada statale 3 Flaminia a Spoleto è stata chiusa in entrambe le direzioni. Una frana si è verificata in zona Strettura, al km 112, e ha costretto le autorità a mettere in sicurezza la carreggiata. I tecnici di Anas sono già sul posto e lavorano per rimuovere il materiale e riaprire la strada il prima possibile. Per ora, chi deve passare da quella zona deve trovare percorsi alternativi.

La statale è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. Non si segnalano veicoli coinvolti Anas comunica che la strada statale 3 Flaminia è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in zona Strettura, al km 112, nel comune di Spoleto, a causa di una frana. Lo smottamento, causato dalle intense precipitazioni di queste ore, ha interessato la strada sottostante alla scarpata, richiedendo l'intervento dei tecnici Anas per ripristinare la circolazione e liberare l'area dai detriti. Sul posto anche la polizia stradale. Non sarebbe rimasto coinvolto nessun veicolo. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto tra lo svincolo di Pompagnano e l'innesto sulla SS675 "Umbro Laziale" a Terni.

