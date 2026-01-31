Firenze case e studentati | Funaro replica alla rettrice Petrucci Che cosa fa l’Università? Non basta lanciare allarmi

A Firenze, la questione degli alloggi per studenti e famiglie resta calda. Funaro risponde alla rettrice Petrucci, criticando le soluzioni dell’ateneo. “Non basta lanciare allarmi”, dice, e aggiunge che l’amministrazione sta già lavorando su piani abitativi concreti. Ora si aspetta di capire cosa farà l’Università per contribuire a risolvere il problema.

FIRENZE – “Lavoriamo su piani abitativi per tutti i cittadini perché riteniamo che l’abitare sia una priorità” e dunque “noi la nostra parte la stiamo facendo: io chiedo agli altri livelli istituzionali, chiedo all’Università che cosa sta facendo l’Università”. Lo ha affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, rispondendo alle domande sulle dichiarazioni della rettrice fiorentina Alessandra Petrucci, che ha chiamato in causa Comune e Regione Toscana parlando dei costi degli affitti che, con sempre più difficoltà, devono sostenere gli studenti. “Mi pare che le fondazioni della città – ha aggiunto, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario oggi a Firenze – a partire dalla Fondazione Cassa di Risparmio, anche loro stiano facendo la loro parte con Monna Tessa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Gli studenti dell’università si lamentano degli affitti troppo alti negli studentati privati.

Dopo le recenti critiche di Giani e Funaro, l’Università di Firenze ha annunciato l’apertura al dialogo riguardo al progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola.

