Fiorentina cuore e rimpianti al Maradona | Solomon non basta il Napoli vince 2-1
La Fiorentina perde 2-1 al Maradona contro il Napoli. Nonostante un buon secondo tempo, i viola non riescono a recuperare il risultato, deludendo i tifosi che speravano in una prova più convincente. La differenza la fanno i singoli e qualche errore nel momento decisivo.
NAPOLI – Non basta un secondo tempo di carattere. La Fiorentina esce sconfitta dal Maradona per 2-1, punita dalla classe dei singoli del Napoli e da un pizzico di sfortuna nei momenti chiave. Agli uomini di Vanoli resta l’orgoglio di aver riaperto una gara che sembrava chiusa e il rammarico per quel palo di Piccoli che poteva cambiare la storia del match. L’avvio è tutto di marca azzurra. Vergara è scatenato e all’11’ spacca la partita: fuga solitaria a sfruttare il blocco di Hojlund e rasoterra chirurgico che batte De Gea. È l’1-0. La Fiorentina soffre ma reagisce con veemenza al 25?: punizione di Fagioli, terzo tempo perfetto di Piccoli che di testa centra un palo clamoroso a Meret battuto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
