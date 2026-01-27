Fiorentina | battere il Como pensando al Napoli Fabbian falso 9 In campo anche Brescianini Solomon Harrison Formazioni

La sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Como si svolgerà domani sera alle 21 allo stadio Franchi, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che affrontano l’incontro con diverse strategie e formazioni. Si preannuncia un match caratterizzato da impegno e concentrazione, in un contesto con pubblico limitato.

FIRENZE – Ci proverà, la Fiorentina, a battere lo scoppiettante Como in Coppa Italia, domani sera, alle 21, in un Franchi che si annuncia semivuoto. Solo settemila gli spettatori previsti, almeno finora. Impresa non facile, visto che i lariani sono reduci da due vittorie di fila, a Firenze, in campionato. E considerata la facilità con la quale hanno “massacrato” il Torino, battuto 6-0 sabato scorso. E’ vero che l’ossessione della settimana si chiama Napoli, ma anche questa partita non può essere affrontata con leggerezza. Prima di tutto per rispetto alla famiglia Commisso, che ieri sera, nel Duomo di Firenze, ha confermato di continuare il percorso in viola portato avanti, per sette anni, dal loro Rocco. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Jack Harrison, diventando il terzo rinforzo della sessione di mercato dopo Solomon e Brescianini.

La Fiorentina valuta le condizioni di Kean, ancora in dubbio per la partita contro il Bologna, mentre Solomon e Brescianini sono confermati in campo dall'inizio.

