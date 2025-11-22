Il Napoli rimette le ali la cura Palladino non basta all’Atalanta Al Maradona finisce 3-1
Napoli, 22 novembre 2025 – Una sosta lunga e complicata, tra l'aggravarsi dell'emergenza infortuni, i risultati altalenanti, con la sconfitta di Bologna come picco negativo, e la 'fuga' di Conte direzione Torino che sembrava presagire il peggio, insieme al resto del contesto infelice. Invece il Napoli, con l'inattesa veste del 3-4-3, riparte forte mettendo le ali con un primo tempo stellare, coronato da una doppietta di Neres e dal primo gol in azzurro di Lang. Troppo Napoli ma anche pochissima Atalanta, con il varo dell'era Palladino che diventa così più difficile del previsto. L'intervallo risolleva parzialmente la Dea grazie al neo entrato Scamacca, l'unico dei suoi a creare pericoli dalle parti di Milinkovic-Savic, oltre a segnare il gol della bandiera che non basta però a riaprire realmente i giochi: a quasi un mese di distanza, vince il Napoli, che mette le ali e torna a volare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
