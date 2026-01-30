Oggi alle 09:30 italiane, si gioca la semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La partita va in onda in diretta TV, e sarà possibile seguirla in chiaro. I due si sfidano per un posto nella finale, in un match atteso da molti appassionati di tennis.

Non prima delle 09:30 italiane di venerdì 30 gennaio, va in scena Sinner-Djokovic oggi, match valido per la semifinale degli Australian Open 2026. Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano sul cemento di Melbourne in una delle sfide più attese del torneo, con in palio l’accesso alla finale del primo Slam della stagione. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC DALLE 9.30 La semifinale Sinner-Djokovic agli Australian Open 2026 riporta alla memoria il precedente del 2024, quando proprio a Melbourne l’azzurro superò il campione serbo in un match che segnò una svolta decisiva nella sua carriera. Da quella vittoria nacque il percorso che portò Sinner al trionfo in finale contro Daniil Medvedev, con la conquista del suo primo Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Djokovic oggi in tv, Australian Open 2026: orario semifinale, dove vederla in chiaro

Approfondimenti su Sinner Djokovic

Questa mattina si sfidano Sinner e Djokovic nella semifinale degli Australian Open.

Questa mattina si gioca la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sinner Djokovic

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Sinner-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro); Il giorno di Sinner-Djokovic: semifinale alle 9.30; Sinner-Djokovic in chiaro: la semifinale degli Australian Open sul Nove alle 9,30.

Sinner-Djokovic oggi agli Australian Open, orario e dove vedere la semifinale in TV e in chiaroSinner-Djokovic è la semifinale degli Australian Open. Tutto quello che c'è da sapere su precedenti, orario, diretta TV in chiaro e streaming della partita ... fanpage.it

Dove vedere in tv la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 26: orari e canaliL ’eterna sfida fra Jannik Sinner e Novak Djokovic si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo: la semifinale degli Australian Open 2026 (Sinner è attualmente il numero 2 al mondo; Djokovic il n ... iodonna.it

Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic - facebook.com facebook

Puntate la , domani mattina gioca Sulla strada per la finale c'è l' Djokovic Guarda Sinner Djokovic agli #AustralianOpen, venerdì 30 gennaio alle 9:30 circa, ora italiana, su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com