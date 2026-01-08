La Fiamma Olimpica accende Parma | emozioni e sport in piazza Garibaldi

Giovedì 8 gennaio, Parma ospiterà la Fiamma Olimpica in piazza Garibaldi, un momento che celebra lo spirito dei Giochi e i valori di solidarietà, rispetto e impegno. L’evento rappresenta un’occasione per la città di condividere un momento di grande significato, sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di unione e crescita comunitaria.

Parma si prepara a vivere una giornata storica: giovedì 8 gennaio la città sarà tappa della Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi e dei valori di impegno, rispetto e condivisione. L'arrivo della staffetta accenderà emozioni e orgoglio in tutta la città, con cittadini e famiglie pronti a riempire.

Oggi arriva a Parma la Fiamma olimpica - Il programma: la cerimonia e la festa in Piazza, le modifiche alla viabilità - La staffetta partirà alle 17,45 sulla via Emilia davanti alla chiesa di San Prospero, mentre il termine è previs ... gazzettadiparma.it

Marco Di Nicola porta la Fiamma Olimpica a Parma: la Marsica protagonista verso Milano Cortina 2026 - Marco Di Nicola, abruzzese di San Benedetto dei Marsi, tra meno di dieci giorni porterà la Fiamma Olimpica nella città di Parma, l’8 gennaio 2026, alle ore 18. terremarsicane.it

La Fiamma Olimpica attraversa la città Martedì 13 gennaio Dalle 08:15 alle 09:30 La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 transiterà la settimana prossima a Ivrea, punto di partenza della tappa numero 37 del viaggio iniziato il 26 novembre 2025 - facebook.com facebook

Paolo Simoncelli con la Fiamma Olimpica: una corsa di famiglia e ricordi. Il video x.com

