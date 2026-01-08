La Fiamma Olimpica accende Parma | emozioni e sport in piazza Garibaldi

Da parmatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 8 gennaio, Parma ospiterà la Fiamma Olimpica in piazza Garibaldi, un momento che celebra lo spirito dei Giochi e i valori di solidarietà, rispetto e impegno. L’evento rappresenta un’occasione per la città di condividere un momento di grande significato, sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di unione e crescita comunitaria.

Parma si prepara a vivere una giornata storica: giovedì 8 gennaio la città sarà tappa della Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi e dei valori di impegno, rispetto e condivisione. L’arrivo della staffetta accenderà emozioni e orgoglio in tutta la città, con cittadini e famiglie pronti a riempire. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: giovedì 8 gennaio in piazza Garibaldi a Parma

Leggi anche: Napoli accoglie la fiamma olimpica sotto la pioggia: Cannavaro accende il braciere in piazza Plebiscito

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Parma. Passa la Fiamma Olimpica e la città si accende; La Fiamma Olimpica accende l'Emilia-Romagna nella tappa numero 30; Fiamma Olimpica a Rimini, Bezzecchi accende il braciere. Dedica alle vittime di Crans Montana; Olympics – Un sogno sui pattini l’8 gennaio a Parma.

fiamma olimpica accende parmaLa Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 fa tappa a Parma - Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua oggi con la sua trentaduesima giornata. sportparma.com

Oggi arriva a Parma la Fiamma olimpica - Il programma: la cerimonia e la festa in Piazza, le modifiche alla viabilità - La staffetta partirà alle 17,45 sulla via Emilia davanti alla chiesa di San Prospero, mentre il termine è previs ... gazzettadiparma.it

fiamma olimpica accende parmaMarco Di Nicola porta la Fiamma Olimpica a Parma: la Marsica protagonista verso Milano Cortina 2026 - Marco Di Nicola, abruzzese di San Benedetto dei Marsi, tra meno di dieci giorni porterà la Fiamma Olimpica nella città di Parma, l’8 gennaio 2026, alle ore 18. terremarsicane.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.