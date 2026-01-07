Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 | giovedì 8 gennaio in piazza Garibaldi a Parma
Giovedì 8 gennaio, a Parma in piazza Garibaldi, si svolgerà l’evento dedicato alla Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. La trentaduesima tappa del percorso olimpico prosegue, portando avanti il simbolo della solidarietà e dello sport. Un momento importante per la città e per gli appassionati, che partecipano alla diffusione dello spirito olimpico in vista dei Giochi invernali.
Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua domani con la sua trentaduesima giornata. La tappa parte da Maranello toccando poi Fiorano Modenese, Sassuolo, Modena, Reggio Emilia e si conclude a Parma, dove dalle ore 17.00 si terrà la City Celebration in Piazza Garibaldi: un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
