Festival Sanremo | per i duetti anche Mannoia Pupo Belen e Tonypitony Ecco il programma

Questa sera, durante la quarta serata del Festival di Sanremo, vedremo i duetti di grandi artisti come Mannoia, Pupo, Belen e Tonypitony. I 30 cantanti in gara interpreteranno cover di brani italiani e internazionali scelti tra le novità pubblicate fino a fine anno. La serata promette momenti speciali e sorprese sul palco.

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, è prevista l’interpretazione ed esecuzione, da parte dei 30 artisti della sezione Campioni, di una cover scelta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Gli artisti saranno votati dal pubblico tramite televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio. L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della serata delle Cover. Fiorella Mannoia e Brunori Sas, Mario Biondi e Alex Britti, Stadio, Michele Zarrillo e Pupo. Ma anche Belen Rodríguez e Francesca Fagnani, e Tonypitony. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Approfondimenti su Sanremo Festival

Questa sera a Sanremo si svolge la serata dedicata ai duetti e alle cover.

Carlo Conti ha annunciato le prime anticipazioni sulla serata delle cover del Festival di Sanremo 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanremo Festival

Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi x.com