Festival Augusta Tutto pieno per Palmaroli

L’apertura della settima edizione del Festival Augusta, chiamato anche La Fortezza delle Idee, ha preso il via con il botto. Tutto il pubblico presente al primo giorno ha riempito gli spazi, aspettando con entusiasmo l’arrivo di Federico Palmaroli, il famoso autore satirico. L’evento, patrocinato dal Comune di Lucca, ha subito mostrato di essere un grande successo, con una sala piena e tanta voglia di ascoltare.

Esordio da tutto esaurito per l’apertura della settima edizione del festival L’Augusta – La Fortezza delle Idee, patrocinato dal Comune di Lucca, con la presenza dell’autore satirico Federico Palmaroli. Il creatore della celebre pagina social “ Le più belle frasi di Osho ” ha aperto la kermesse presentando il suo nuovo libro, “ Awanagana ”. “Oramai sono un habitué de L’Augusta – ha esordito Palmaroli, prima di commentare le slide con le principali vignette realizzate nell’ultimo anno e mezzo – un appuntamento a cui rispondo presente con grande piacere e a cui vengo accolto sempre con affetto e partecipazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival Augusta. Tutto pieno per Palmaroli Approfondimenti su Festival Augusta Trieste Science+Fiction Festival: tutto ciò che vorreste vedere dal festival della fantascienza Meloni, Renzi, e la satira in Italia. Parla Federico Palmaroli Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Festival Augusta Argomenti discussi: Festival Augusta. Tutto pieno per Palmaroli. Federico Palmaroli ha aperto l’anno del festival ‘L’Augusta’Il disegnatore satirico: Contro di me lo stesso sistema usato contro Beatrice Venezi: se non sei allineato devi essere estromesso ... luccaindiretta.it Lucca: Federico Palmaroli apre L’Augusta 2026 L'autore satirico Federico Palmaroli apre L’Augusta 2026: “Conosco il ‘sistema’ che sta colpendo anche Beatrice Venezi”. Esordio da tutto esaurito per l’apertura della settima edizione del festival L’Augusta – La - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.