festival augusta tutto pieno per palmaroli

L’apertura della settima edizione del Festival Augusta, chiamato anche La Fortezza delle Idee, ha preso il via con il botto. Tutto il pubblico presente al primo giorno ha riempito gli spazi, aspettando con entusiasmo l’arrivo di Federico Palmaroli, il famoso autore satirico. L’evento, patrocinato dal Comune di Lucca, ha subito mostrato di essere un grande successo, con una sala piena e tanta voglia di ascoltare.

Esordio da tutto esaurito per l’apertura della settima edizione del festival L’Augusta – La Fortezza delle Idee, patrocinato dal Comune di Lucca, con la presenza dell’autore satirico Federico Palmaroli. Il creatore della celebre pagina social “ Le più belle frasi di Osho ” ha aperto la kermesse presentando il suo nuovo libro, “ Awanagana ”. “Oramai sono un habitué de L’Augusta – ha esordito Palmaroli, prima di commentare le slide con le principali vignette realizzate nell’ultimo anno e mezzo – un appuntamento a cui rispondo presente con grande piacere e a cui vengo accolto sempre con affetto e partecipazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

