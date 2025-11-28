Meloni Renzi e la satira in Italia Parla Federico Palmaroli

Semel Osho, semper Osho (“ma non possiamo più usare quel nome, abbiamo avuto problemi legali”), dice Federico Palmaroli che però con l’hashtag #lepiùbellefrasidiosho se non è un gu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni, Renzi, e la satira in Italia. Parla Federico Palmaroli

News recenti che potrebbero piacerti

Renzi: “La partita è aperta, Meloni vede la sconfitta. Moderati uniti senza veti” Vai su X

Elezioni regionali, Renzi: "Puff, è la fine dell'incantesimo della Meloni" #dimartedì - facebook.com Vai su Facebook

Meloni, Renzi, e la satira in Italia. Parla Federico Palmaroli - Con il nuovo libro “Awanagana” celebra dieci anni di satira digitale: tra romanesco irresistibile, politica che ride solo in privato e un successo diventato fenomeno nazionale, il vignettista di “Osho ... Segnala ilfoglio.it

“Meloni sconfitta, ecco cosa proverà a fare”: Renzi a valanga - A seguito dei risultati delle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, ecco il commento durissimo di Matteo Renzi sulla Meloni. Riporta newsmondo.it

Cosa si dice in TV, Renzi: “Regionali? Puff, è la fine dell’incantesimo della Meloni”. Cazzullo: “È la prima vera sconfitta politica della premier”. Gramellini ... - L’Ucraina e i risultati delle Regionali sono i due argomenti principali nei salotti dei talk show italiani. Scrive blitzquotidiano.it