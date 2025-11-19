Trieste Science+Fiction Festival | tutto ciò che vorreste vedere dal festival della fantascienza
Per un cinefilo, poche cose sono più divertenti di andare a un festival di cinema di genere, perché l’amore per la settima arte si unisce allo spirito di comunità intorno a una precisa proposta e linea editoriale, portando a forme di partecipazione anche goliardica che non si trovano in altri festival, diciamo in quelli generalisti. Chi è stato almeno una volta al Far East Film Festival di Udine, specializzato nel cinema popolare dell’Estremo Oriente, sa di cosa parlo. In Italia, uno dei più longevi e fortunati è il Trieste Science Fiction Festival, che si è svolto a cavallo tra ottobre e novembre, e, come il nome fa intuire, si occupa prevalentemente di fantascienza, ma non solo, sondando anche i lati oscuri dell’horror. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altre letture consigliate
Presentato in Regione FVG a Trieste il Malnisio Science Festival 2025! Nella Sala Predonzani del Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia è stato presentato il programma della settima edizione del Malnisio Science Festival, che dal 21 al 24 novembre tr - facebook.com Vai su Facebook
Trieste Science+Fiction Festival | Terza edizione del Mercatino Intergalattico Sabato 1 e Domenica 2 novembre 2025 dalle 10.00 alle 21.00 Viale XX Settembre ? In caso di maltempo alcuni degli espositori potranno “teletrasportarsi” negli spazi del t Vai su X
Tg Cultura, edizione del 30 ottobre 2025 - In questa edizione si parla di Trieste Science+Fiction Festival, la mostra ad Asti "Paolo Conte. Si legge su dire.it
Trieste Science+Fiction Festival 25° edizione: i vincitori - Si è conclusa con la cerimonia di premiazione al Politeama Rossetti domenica 2 novembre la 25° edizione del Trieste Science+Fiction Festival, ... Segnala cinema.icrewplay.com
Oltre 50 anteprime al Trieste Science+Fiction Festival - Mira a portare sul grande schermo le migliori produzioni di genere fantastico, con oltre 50 anteprime cinematografiche alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo la 25/a edizione del ... Da ansa.it