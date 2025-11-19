Per un cinefilo, poche cose sono più divertenti di andare a un festival di cinema di genere, perché l’amore per la settima arte si unisce allo spirito di comunità intorno a una precisa proposta e linea editoriale, portando a forme di partecipazione anche goliardica che non si trovano in altri festival, diciamo in quelli generalisti. Chi è stato almeno una volta al Far East Film Festival di Udine, specializzato nel cinema popolare dell’Estremo Oriente, sa di cosa parlo. In Italia, uno dei più longevi e fortunati è il Trieste Science Fiction Festival, che si è svolto a cavallo tra ottobre e novembre, e, come il nome fa intuire, si occupa prevalentemente di fantascienza, ma non solo, sondando anche i lati oscuri dell’horror. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trieste Science+Fiction Festival: tutto ciò che vorreste vedere dal festival della fantascienza