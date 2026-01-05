Il Carnevale di Schignano è un’antica tradizione della Val d’Intelvi, caratterizzata da maschere di legno e rituali secolari. Ogni anno, tra le frazioni di questo borgo, si celebra un evento che collega passato e presente, mantenendo vive le usanze locali. La festa, che si svolge tra il 5 e il 6 gennaio, rappresenta un momento importante per la comunità e la valorizzazione del patrimonio culturale della zona.

Tra le frazioni sparse di Schignano, abbarbicate sulle pendici della Val d’Intelvi a pochi chilometri dal Lago di Como, ogni anno alla mezzanotte tra il 5 e il 6 gennaio si accende una scintilla ancestrale. È l’inizio del Carnevale di Schignano, teatro popolare che trasforma questo borgo lombardo di poco più di novecento anime in un palcoscenico dove la contrapposizione tra le maschere dei “belli” e quelle dei “brutti” rivive da secoli. Qui il carnevale non è uno spettacolo per turisti, ma un rito che appartiene alla comunità, un evento in cui gran parte della comunità partecipa alla mascherata, tramandando di padre in figlio una narrazione viscerale di lotta di classe, emigrazione e identità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Carnevale di Schignano: maschere di legno e tradizioni secolari nella Val d’Intelvi

Leggi anche: Schignano racconta il suo Carnevale con una mostra fotografica permanente

Leggi anche: Mercogliano, rapina in gioielleria con maschere di carnevale e fucili: come è andata a finire

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Carnevale, l'Italia in maschera - Fra i monti della Valle Sabbia, in provincia di Brescia, il Carnevale di Bagolino, fra i più antichi e suggestivi dell'arco alpino, si svolge ... tgcom24.mediaset.it

Schignano, Van De Sfroos in maschera diventa cittadino onorario: "Sono felice" - Il cantante, con un tabarro e una lunga barba bianca si è reso irriconoscibile per partecipare alla sfilata clou, confondendosi con quelle maschere che ha saputo mettere in musica, in quella sua ... ilgiorno.it

Tra Brut, Sapeur e Mascarun. Pronti per la festa - Appuntamento con la tradizione a Schignano dove tutto il paese indosserà le maschere di legno e i costumi dei Brut, i Mascarun, i Sapeur per far rivivere quello che a buon diritto è uno dei carnevali ... quotidiano.net

Ecco le prime date del 2026! Si comincia sabato 3 gennaio dalle 20.30 a San Martino-Val Masino (SO) e lunedì 5 gennaio dalle 19.00 all’osteria 94 a Schignano (CO)…… Non mancate ! @osteria_94 @valmasinoofficial - facebook.com facebook