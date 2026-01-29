su cosa ha lavorato la ferrari e le indicazioni sulla sf 26 dopo 174 giri per hamilton e leclerc

Nella seconda giornata di test, Hamilton e Leclerc hanno completato 174 giri complessivi. I due piloti hanno lavorato per affinare l’equilibrio tra gestione dell’elettrico e aerodinamica attiva, cercando di migliorare le prestazioni della nuova SF-26. La squadra si concentra su questi aspetti per prepararsi al meglio alla stagione.

La Ferrari ha svolto senza alcun intoppo la propria seconda giornata di test in pista al Montmelò con Hamilton al volante nella sessione mattutina in cui ha percorso 85 giri. Il pilota britannico aveva come programma quello di effettuare varie prove soprattutto a livello di valutazione delle diverse modalità della PU, abbinate all’uso dell’aerodinamica attiva. In sostanza, valutare i vari scenari a livello di recupero di energia e le ripercussioni sui vari sistemi, nonché comportamento della vettura. L’effettuazione di stint lunghi ha quindi permesso una raccolta molto cospicua di dati, anche in relazione al comportamento dinamico in relazione alle specifiche mescole adottate ovvero C2 e C1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dopo i primi giri di prova, la Ferrari SF-26 di Hamilton si è fermata in pista.

Domani a Fiorano, Ferrari presenterà ufficialmente la SF-26, la vettura che accompagnerà la scuderia nella stagione 2026.

