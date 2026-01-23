La Ferrari SF-26, presentata oggi a Maranello, segna l'inizio di una nuova fase per il team. Questa monoposto rappresenta un passo importante nel percorso di miglioramento e competitività, con l’obiettivo di rafforzare la presenza in Formula 1. Hamilton e Leclerc affronteranno la stagione con questa nuova vettura, che riflette l’impegno della Scuderia verso un progresso costante e sostenibile.

Comincia oggi a Maranello l'avventura della Ferrari SF-26, la monoposto alla quale sono affidat le speranze di rinascita del Cavallino Rampante dopo una stagione da dimenticare. La nuova Rossa di Charles Leclerc e Lewis Hamilton è stata svelata ufficialmente alle 11.30 con il debutto ufficiale sulla pista di Fiorano. A mettersi per primo al volante è stato Hamilton per un installation lap ad andatura per forza di cose ridotto, concluso sulla linea del traguardo, dove la nuova Ferrari è stata attorniata da ingegneri e meccanici per un primo e attesissimo check di tutti i sistemi. A seguire i primi chilometri della SF-26 una folla di appassionati giunti a Maranello da tutta Italia fin dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, svelata la Ferrari SF-26: ecco come sarà la nuova Rossa di Hamilton e Leclerc

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tv
Il 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

F1 2026: la nuova Ferrari SF-26 di Leclerc e Hamilton in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il 23 gennaio sarà presentata la nuova Ferrari SF-26, la vettura che accompagnerà Leclerc e Hamilton nel Campionato di Formula 1 2026.

