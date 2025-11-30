Fedez & Masini insieme a Sanremo 2026 | Si riparte da qui

Il sodalizio tra Fedez e Marco Masini, nato quasi per gioco durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, diventa ufficialmente una coppia in gara. Dopo settimane di indiscrezioni e liste di totonomi che li davano per certi, oggi è arrivata la conferma: i due artisti parteciperanno insieme al Festival di Sanremo 2026, riportando sul palco dell’Ariston un’accoppiata che aveva diviso, spiazzato e, alla fine, convinto pubblico e critica. Dal duetto “sperimentale” al ritorno in gara. Tutto è iniziato lo scorso febbraio, quando Masini raggiunse Fedez sul palco nella notte delle cover per reinterpretare Bella stronza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

