Fedez & Masini insieme a Sanremo 2026 | Si riparte da qui
Il sodalizio tra Fedez e Marco Masini, nato quasi per gioco durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, diventa ufficialmente una coppia in gara. Dopo settimane di indiscrezioni e liste di totonomi che li davano per certi, oggi è arrivata la conferma: i due artisti parteciperanno insieme al Festival di Sanremo 2026, riportando sul palco dell’Ariston un’accoppiata che aveva diviso, spiazzato e, alla fine, convinto pubblico e critica. Dal duetto “sperimentale” al ritorno in gara. Tutto è iniziato lo scorso febbraio, quando Masini raggiunse Fedez sul palco nella notte delle cover per reinterpretare Bella stronza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È ufficiale. Questi i nomi dei Big in gara a Sanremo 2026 annunciati da Carlo Conti: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luch - facebook.com Vai su Facebook
Una lista senza pretese #Sanremo2026 Emma Elodie e Rkomi Alfa Antonacci Arisa Malika Fedez e Masini Subsonica Luchè Settembre Elisa Blanco A Mango P Pravo Nada Fulminacci Diodato La Rappresentante di Lista M Pezzali E Meta Rancore Madame Vai su X
Fedez & Masini insieme a Sanremo 2026: "Si riparte da qui" - Fedez e Marco Masini tornano insieme a Sanremo 2026 dopo il successo della loro esibizione nella serata cover del 2025 con Bella stronza. Lo riporta ilgiornale.it
Fedez & Masini insieme a Sanremo 2026, il rapper: «Si riparte da qui» - Il loro nome era uno di quelli che giravano da mesi, dati per certi da tutte le liste che, nell'ultimo periodo, si erano lanciate nel totonomi di Sanremo 2026. Come scrive corriere.it
Sanremo 2026, i cantanti: Fedez in gara con Masini, l'esordio di Tommaso Paradiso. Debuttano Eddie Brock e Tredici Pietro (figlio di Morandi) - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Secondo ilmessaggero.it