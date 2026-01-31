Questa sera a Quarto Grado sono stati mostrati i messaggi di Claudio Carlomagno a Federica Torzullo. Nei messaggi, l’uomo cerca di convincerla a tornare insieme e le chiede di non lasciar svanire tutto. La vicenda sta tenendo col fiato sospeso gli spettatori, mentre emergono dettagli sui tentativi di riconciliazione.

Claudio Carlomagno aveva scritto dei messaggi a Federica Torzullo nel tentativo di riconquistarla. Il dettaglio è emerso durante l'indagine sul femminicidio di Anguillara. L'uomo, reo confesso, scriveva alla moglie lunghi messaggi dal contenuto apparentemente tenero, nei quali traspariva la sua contrarietà al mettere fine al rapporto.

© Virgilio.it - Federica Torzullo, Claudio Carlomagno e i messaggi per tentare di riconquistarla: "Non facciamo svanire tutto"

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico episodio di violenza domestica.

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, in un breve lasso di tempo.

