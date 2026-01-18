Federica Torzullo come è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno | l' ultima cena la spinta contro il muro e gli strani messaggi dallo smartphone

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico episodio di violenza domestica. La vicenda si è conclusa con la morte della donna, avvenuta in circostanze drammatiche che coinvolgono il marito Claudio Carlomagno. Dalle prime ricostruzioni emergono dettagli sulla scena del delitto e sui messaggi sospetti provenienti dallo smartphone della vittima. La vicenda si snoda tra il soggiorno dei coniugi e una cava nei pressi di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Una lunga scia di sangue dal soggiorno dei coniugi Carlomagno arriva fino a una cava del comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E un’evidente macchia su una parete di casa svelerebbe la modalità con cui potrebbe essere stata uccisa Federica Torzullo: sbattuta contro un muro. Forse durante un'ultima lite fatale: il marito Claudio Carlomagno ha ucciso la moglie e poi avrebbe nascosto il cadavere, trovato oggi, sotto terra nella sua azienda ad Anguillara. La coppia si stava separando. L'uomo è stato arrestato e portato al carcere di Civitavecchia. Il cadavere ritrovato E' stato estratto dal terreno il corpo trovato stamattina dai carabinieri sotterrato in un canneto alle spalle dell'azienda di Claudio Agostino Carlomagno. 🔗 Leggi su Leggo.it

Si conferma il ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, sepolto in un'area vicino all’azienda di Claudio Agostino Carlomagno, arrestato nelle scorse ore. Le forze dell’ordine hanno estratto la vittima dal terreno, chiudendo così un’indagine che ha portato all’arresto dell’uomo, che si sarebbe consegnato spontaneamente. La vicenda si inserisce in un contesto di violenza domestica e fa riflettere sulla gravità di tali episodi.

