FC 26 Nuova Evoluzione | Chiudi la saracinesca – Il Portiere Potenziato! Between the Sticks

È disponibile una nuova Evoluzione a lungo termine ( 21 giorni totali) denominata “Chiudi la saracinesca”, che permette di potenziare al massimo un Portiere (POR) e di conferirgli lo Stile di Gioco Allungo migliorato+. Requisiti e Restrizioni. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì, 4 volte.. Restrizioni: Solo portieri.. Requisiti: GEN max: 84 OVR.. Posizione: POR.. N° stili di gioco+ max: 1.. Non sono richieste monete o FC Points (Gratuita). I Miglioramenti Totali. Questa EVO applica un boost generale, ma cruciale, alle statistiche del portiere e aggiunge un PlayStyle+ fondamentale. Miglioramento Statistica MAX Ragggiungibile +1 Valutazione Generale NA +2 POR: Riflessi Max 87 +2 POR: Presa Max 88 +2 POR: Tuffo Max 88 +2 POR: Rinvio Max 88 +1 Stile di gioco Saracinesca Max 6 stili +1 Stile di gioco+ Allungo migliorato Max 1 stili Le Sfide per Livello (2 Livelli). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Chiudi la saracinesca – Il Portiere Potenziato! (Between the Sticks)

