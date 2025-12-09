FC 26 Nuova Evoluzione | Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo The controller

È disponibile l’Evoluzione “Metronomo” (21 giorni), una EVO a basso costo progettata per potenziare le statistiche difensive e la resistenza dei centrocampisti centrali (CMCDM), trasformandoli in veri e propri motori in mezzo al campo. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Costo: 10.000 Crediti o 100 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. N° stili di gioco+ max: 1. I Miglioramenti Totali. Questa EVO è ideale per chi cerca di rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore in grado di recuperare palla e gestire il possesso con precisione. Miglioramento Statistica MAX Ragggiungibile +1 Valutazione Generale NA +15 Lettura Difensiva Max 89 +12 Scivolata Max 86 +12 Aggressività Max 86 +12 Resistenza Max 86 +1 Stile di gioco+ Tiki Taka Max 1 stili +1 Stile di gioco Tiki Taka, Intercetto Max 6 stili Le Sfide da Completare (2 Livelli). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

