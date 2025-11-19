Dal recupero dei casali alle fattorie didattiche | ecco come il Comasco investirà i fondi regionali destinati agli agriturismi
La Regione Lombardia investe nuovamente sul turismo rurale e lo fa mettendo sul tavolo 10 milioni di euro destinati a 75 agriturismi. Nel Comasco arrivano 1,6 milioni, risorse che sosterranno nove aziende agricole impegnate a rinnovare o ampliare la propria offerta ricettiva.Il contributo rientra. 🔗 Leggi su Quicomo.it
