Nathan e Catherine Trevallion vogliono riavere i figli il prima possibile. La coppia ha chiesto al Tribunale dei minori di accelerare i tempi per la perizia psichiatrica, che normalmente dura tre mesi. I genitori spingono per riavere i bambini e sono pronti a fare anche i vaccini e a far tornare l'insegnante in modo da poterli riaccogliere presto.

Nathan e Catherine Trevallion, ormai conosciuti come i genitori della “famiglia nel bosco” di Palmoli, si sono detti pronti a tutte le “concessioni” possibili sul loro stile di vita neorurale. Purché possano ricongiungersi coi loro tre figli. La coppia ha inaugurato il confronto con la psichiatra nominata dai giudici, Simona Ceccoli, e manifestato la disponibilità ad accogliere l’aiuto di una maestra esterna e a completare il ciclo vaccinale sui ragazzi. La vicenda della famiglia nel bosco, a che punto siamo Lo scorso autunno il Tribunale dei minori aveva disposto l’allontanamento dei tre figli dalla coppia, collocandoli in una struttura protetta a Vasto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine aprono a maestra e vaccini per riavere "il prima possibile" i figli

Approfondimenti su Famiglia Bosco

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, le prime parole di Catherine e Nathan dopo l'inizio della perizia psichiatrica; Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, hanno denunciato l'assistente sociale: È ostile con noi; Famiglia nel bosco, l'assistente sociale Veruska D'Angelo denunciata da Nathan e Catherine prima della perizia; Famiglia nel bosco, nuova bufera: esposto genitori contro l’assistente sociale prima della perizia.

Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine ascoltati due ore. «Molto collaborativi, è emersa la loro grandezza umana»PALMOLI Oltre due ore per il primo colloquio. Sono iniziate ieri le operazioni peritali disposte dal tribunale per i minorenni dell'Aquila, affidate alla consulente tecnica ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine aprono a maestra e vaccini per riavere il prima possibile i figliI genitori della famiglia nel bosco chiedono al Tribunale dei minori di accorciare i tempi della perizia psichiatrica. E aprono a vaccini e maestra ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, i genitori dei piccoli: «Sì a maestra e vaccini, ma ridateci presto i nostri figli» x.com

Famiglia isolata nel bosco e tensioni sui servizi sociali: oggi iniziano le perizie psichiatriche sui genitori >> https://tinyurl.com/2ynbv744 - facebook.com facebook